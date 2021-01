Juventus, Frabotta: «Felice per il primo gol. Pirlo? È stata una sorpresa» (Di giovedì 28 gennaio 2021) Gianluca Frabotta festeggia il suo primo gol con la maglia della Juventus: ecco le parole dell’esterno dopo la gara con la Spal Gianluca Frabotta, esterno della Juventus, ha celebrato il primo gol con la maglia bianconera. Le sue dichiarazioni al termine del match di Coppa Italia contro la Spal. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 primo GOL – «Un’emozione importante, lo cercavo da un po’ e finalmente è arrivato. Un’opportunità di crescita, ringrazio il mister che mi sta dando fiducia e cerco di ripagarlo». Pirlo – «Inizialmente pensavamo tutti che allenasse l’U23, poi il passaggio in prima squadra. Non pensavo di giocare così tante partite. Poi il mister mi ha dato fiducia». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Gianlucafesteggia il suogol con la maglia della: ecco le parole dell’esterno dopo la gara con la Spal Gianluca, esterno della, ha celebrato ilgol con la maglia bianconera. Le sue dichiarazioni al termine del match di Coppa Italia contro la Spal. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24GOL – «Un’emozione importante, lo cercavo da un po’ e finalmente è arrivato. Un’opportunità di crescita, ringrazio il mister che mi sta dando fiducia e cerco di ripagarlo».– «Inizialmente pensavamo tutti che allenasse l’U23, poi il passaggio in prima squadra. Non pensavo di giocare così tante partite. Poi il mister mi ha dato fiducia». Leggi su Calcionews24.com

goal : ? Morata 16' (P) ? Frabotta 33' ? Kulusevski 78' ? Chiesa 90+4' Juventus stroll into the Coppa Italia semi-finals ?? - GoalItalia : ?? Frabotta ?? Fagioli ? Ramsey ?? Floccari Le pagelle di #JuveSPAL ?? [@romeoagresti] - SkySport : JUVENTUS-SPAL 4-0 Risultato finale ? ? rig. #Morata (16’) ? #Frabotta (33’) ? #Kulusevski (78’) ? #Chiesa (90+4’) ?… - dr91j : RT @ZanforlinOrfeo: I giovani visti in #JuventusSpal sono un possibile tesoretto tecnico-economico da non disperdere. #fagioli #dragusin #… - rodolph_vettel : RT @ActuFoot_: JUVENTUS 4-0 SPAL La Juve se qualifie pour les demi-finales de la Coupe d’Italie. ?? Morata ?? Frabotta ?? Kulusevski ??… -