Ibrahimovic sui social dopo la lite con Lukaku: «Nel mondo di Zlatan non c’è spazio per il razzismo» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il messaggio di Ibrahimovic dopo la lite con Lukaku: «Siamo tutti della stessa razza, siamo tutti uguali». E poi: «Siamo tutti giocatori, alcuni meglio di altri» Leggi su corriere (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il messaggio dilacon: «Siamo tutti della stessa razza, siamo tutti uguali». E poi: «Siamo tutti giocatori, alcuni meglio di altri»

pbrex668 : RT @PianetaMilan: .@acmilan, @TheoHernandez difende @Ibra_official: 'Dio appoggiato dai suoi soldati' - #ACMilan #Milan #SempreMilan #TheoH… - PianetaMilan : .@acmilan, @TheoHernandez difende @Ibra_official: 'Dio appoggiato dai suoi soldati' - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - AlBizzotto : RT @ilgiornale: La rissa sfiorata in campo tra lo svedese e l'attaccante dell'inter - per colpa di alcune frasi riferite ai riti voodoo - h… - ilgiornale : La rissa sfiorata in campo tra lo svedese e l'attaccante dell'inter - per colpa di alcune frasi riferite ai riti vo… - infoitsport : Ibrahimovic-Lukaku, la 'rissa' prosegue sui social. Messaggio di Zlatan su Twitter -