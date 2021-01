Grave incidente per Annabella Prisco di Uomini e Donne: morta la sorella 17enne (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ieri sera, ad Avellino, la corteggiatrice di Uomini e Donne Annabella Prisco ha avuto un terribile incidente in macchina: nello scontro è purtroppo deceduta la sorella della ragazza, Debora, che aveva solo 17 anni. incidente: la dinamica L’incidente sarebbe avvenuto in via due principati, nel rione San Tommaso: le due ragazze stavano viaggiando a bordo di una Smart, che ad un certo punto si sarebbe ribaltata. Non si conosce esattamente la dinamica dell’incidente, né si hanno notizie rispetto allo stato di salute attuale della corteggiatrice di Uomini e Donne: alcune fonti riportano però che la macchina si sarebbe scontrata con una vettura in sosta, forse nel tentativo di fare un ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ieri sera, ad Avellino, la corteggiatrice diha avuto un terribilein macchina: nello scontro è purtroppo deceduta ladella ragazza, Debora, che aveva solo 17 anni.: la dinamica L’sarebbe avvenuto in via due principati, nel rione San Tommaso: le due ragazze stavano viaggiando a bordo di una Smart, che ad un certo punto si sarebbe ribaltata. Non si conosce esattamente la dinamica dell’, né si hanno notizie rispetto allo stato di salute attuale della corteggiatrice di: alcune fonti riportano però che la macchina si sarebbe scontrata con una vettura in sosta, forse nel tentativo di fare un ...

