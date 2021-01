Dieta Sirtfood | funziona davvero? I cibi | le fasi | la sicurezza

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il fatto che la Dieta Sirtfood sia oggi chiamata anche “la dieta Adele” la dice lunga sulla popolarità che la cantante londinese ha portato al programma alimentare in questione. Per dimagrire in maniera radicale, qualche anno fa Adele ha scelto di provare il programma Sirtfood, arrivando a perdere quasi 40 chili, tanto che, quando la scorsa primavera si è mostrata sui social con la sua nuova silhouette super snella, in molti hanno stentato a riconoscerla. Ma quali sono le caratteristiche della Dieta Sirtfood? Abbiamo posto questa e altre domande a un’esperta, dato che – come noto – prima di buttarsi in qualsiasi tipo di dieta è fondamentale verificarne le basi scientifiche e, a seguire, capire se è adatta alla proprie, personalissime esigenze.