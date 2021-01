Cucciola di Panda non vuole staccarsi dalla gamba del padrone, il video commuove il mondo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il video di Fu Bao, la Cucciola di Panda gigante che non vuole staccarsi dal padrone ha fatto commuovere il mondo. Gli ultimi anni hanno portato ad un incremento della sensibilità della popolazione mondiale riguardo gli animali. Di questo movimento animalista hanno sicuramente beneficiato cani e gatti, i quali adesso possono godere di un trattamento migliore e sono tutelati e difesi dalle atrocità con maggiore sollecitudine e attenzione. Certo tale fenomeno ha portato ad alcune esagerazioni, come la nascita di abbigliamento per animali e persino le Spa per i cani. In un contesto simile, dove si è passati a considerare gli amici a 4 zampe come dei figli, non fa strano sapere che il video di un cucciolo affezionato al ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ildi Fu Bao, ladigigante che nondalha fattore il. Gli ultimi anni hanno portato ad un incremento della sensibilità della popolazione mondiale riguardo gli animali. Di questo movimento animalista hanno sicuramente beneficiato cani e gatti, i quali adesso possono godere di un trattamento migliore e sono tutelati e difesi dalle atrocità con maggiore sollecitudine e attenzione. Certo tale fenomeno ha portato ad alcune esagerazioni, come la nascita di abbigliamento per animali e persino le Spa per i cani. In un contesto simile, dove si è passati a considerare gli amici a 4 zampe come dei figli, non fa strano sapere che ildi un cucciolo affezionato al ...

