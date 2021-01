Coppa del Re, Messi riappare e trascina il Barcellona ai quarti (Di giovedì 28 gennaio 2021) MADRID (SPAGNA) - Vittoria più sofferta del previsto per il Barça , a cui è necessaria una remontada per avere la meglio sul Rayo Vallecano , compagine che milita nella seconda serie iberica. Dopo ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 28 gennaio 2021) MADRID (SPAGNA) - Vittoria più sofferta del previsto per il Barça , a cui è necessaria una remontada per avere la meglio sul Rayo Vallecano , compagine che milita nella seconda serie iberica. Dopo ...

AntoVitiello : La Curva Sud prima del #derby di Coppa Italia #intermilan @MilanNewsit - Inter : ?? | FOTOGALLERY Una grande rimonta, impreziosita dal gioiello di #Eriksen ?? Guarda tutte le immagini più belle de… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI Il #DerbyMilano nelle parole del match-winner: Christian Eriksen! ??????? #InterMilan ????… - assonnata_ : @johnwxsherlock @_complessata Eii ???????? Per me Sangio ha già la coppa del programma in mano, il ballo invece penso s… - junews24com : Bonucci festeggia la semifinale: il messaggio del difensore - FOTO - -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa del Sci alpino, Coppa del Mondo: Marta Bassino, le mani sul gigante. E per la generale è sfida a cinque? OA Sport Juventus, infortunio Morata: le condizioni dello spagnolo in ottica Sampdoria

Alvaro Morata ha ricevuto un forte pestone durante Juventus-Spal: l’attaccante spagnolo non è in dubbio per la sfida contro la Sampdoria Al 63' di del match di Coppa Italia tra Juventus e Spal, Alvaro ...

Lazio, Inzaghi: «L'Atalanta al top, conta più la Coppa del campionato. In arrivo un difensore»

Inzaghi a testa bassa. Tra firma sul rinnovo imminente (ancora non ha messo nero su bianco ufficialmente ma resta un dettaglio) il mercato e gli impegni ufficiali, Coppa Italia e campionato, ...

Alvaro Morata ha ricevuto un forte pestone durante Juventus-Spal: l’attaccante spagnolo non è in dubbio per la sfida contro la Sampdoria Al 63' di del match di Coppa Italia tra Juventus e Spal, Alvaro ...Inzaghi a testa bassa. Tra firma sul rinnovo imminente (ancora non ha messo nero su bianco ufficialmente ma resta un dettaglio) il mercato e gli impegni ufficiali, Coppa Italia e campionato, ...