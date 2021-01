Capaccio Paestum, concorso di idee per piazza Santini: 47 progetti da tutta Italia, ecco i vincitori (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sono sei i vincitori del concorso di idee per il progetto dal titolo “Nuova centralità urbana piazza Santini”. Delle 47 proposte arrivate da professionisti di tutta Italia, due si sono piazzate al primo posto ex aequo. Oltre al secondo e al terzo classificato, assegnate poi due menzioni. L’amministrazione comunale, secondo quanto stabilito dalla Giunta nel dicembre 2019, ha voluto indire il concorso per dare nuova identità a uno dei luoghi centrali del territorio attraverso idee che non solo riqualifichino piazza Santini, ma la valorizzino e ne facciano un luogo riconoscibile, un importante spazio pubblico per la vita cittadina. Ieri, martedì 26 gennaio, la commissione giudicatrice, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sono sei ideldiper il progetto dal titolo “Nuova centralità urbana”. Delle 47 proposte arrivate da professionisti di, due si sonote al primo posto ex aequo. Oltre al secondo e al terzo classificato, assegnate poi due menzioni. L’amministrazione comunale, secondo quanto stabilito dalla Giunta nel dicembre 2019, ha voluto indire ilper dare nuova identità a uno dei luoghi centrali del territorio attraversoche non solo riqualifichino, ma la valorizzino e ne facciano un luogo riconoscibile, un importante spazio pubblico per la vita cittadina. Ieri, martedì 26 gennaio, la commissione giudicatrice, ...

