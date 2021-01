Bassetti contro Arcuri: “Ora è anche professore di malattie infettive?” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Duro attacco dell’infettivologo Bassetti a Domenico Arcuri. L’infettivologo, intervenuto a Tagadà, non ha infatti condiviso alcune dichiarazioni rilasciate dal commissario, in merito all’immunità di gregge. Arcuri, infatti, parlando dei ritardi nella consegna dei vaccini e definendoli un evento “increscioso” e contro cui avrebbero preso “dei provvedimenti”, aveva anche aggiunto: “conterei nell’immunità di gregge per fine autunno”. Ma Bassetti non ci sta e sbotta. “Mi fa piacere che è diventato anche professore di malattie infettive. Io sinceramente non so, perché l’immunità di gregge vuol dire avere, su una popolazione di 65 milioni, almeno 40-45 milioni di vaccinati. Per raggiungere tale traguardo abbiamo ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Duro attacco dell’infettivologoa Domenico. L’infettivologo, intervenuto a Tagadà, non ha infatti condiviso alcune dichiarazioni rilasciate dal commissario, in merito all’immunità di gregge., infatti, parlando dei ritardi nella consegna dei vaccini e definendoli un evento “increscioso” ecui avrebbero preso “dei provvedimenti”, avevaaggiunto: “conterei nell’immunità di gregge per fine autunno”. Manon ci sta e sbotta. “Mi fa piacere che è diventatodi. Io sinceramente non so, perché l’immunità di gregge vuol dire avere, su una popolazione di 65 milioni, almeno 40-45 milioni di vaccinati. Per raggiungere tale traguardo abbiamo ...

