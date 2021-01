Atalanta - Lazio live: termina 2 - 2 la prima frazione di gioco (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Quello da poco conclusosi tra Atalanta e Lazio è un primo tempo senz'altro scoppiettante e che lascia ben sperare di assistere ad una seconda frazione di gioco ricca di colpi di scena. Dopo soli 7' l'... Leggi su globalist (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Quello da poco conclusosi traè un primo tempo senz'altro scoppiettante e che lascia ben sperare di assistere ad una secondadiricca di colpi di scena. Dopo soli 7' l'...

Atalanta_BC : ???? #Romero recupera palla sulla 3/4 della Lazio e serve #Miranchuk, che non sbaglia davanti a Reina!!! Torniamo in… - SkySport : ATALANTA-LAZIO 3-2 Risultato finale ? ? #Djimsiti (7’) ? #Muriqi (17’) ? #Acerbi (34’) ? #Malinovskyi (37’) ?… - Eurosport_IT : UN'IMPRESA DA DEA ???? In dieci uomini per 35 minuti, l'Atalanta batte la Lazio in rimonta 3-2 nonostante il calcio… - 11contro11 : Coppa Italia: #Atalanta-#Lazio (3-2), le parole di Gasperini #SerieA #11contro11 - al_nazairolima : @puffasgirl_ Comunque contro la Lazio sempre partite bellissime. Siamo le due squadre di A che giocano meglio. Sper… -