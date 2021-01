Antonella Elia, la confessione su Instagram: “Ho avuto un tumore” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Antonella Elia ha fatto una confessione ai suoi fan, aprendosi come mai aveva fatto. L’opinionista del Grande Fratello Vip nel suo ultimo post su Instagram ha condiviso un estratto della sua intervista a Panorama, in cui ha parlato per la prima volta della malattia che l’ha colpita. “Nel 2016 ho scoperto di avere un tumore. Un carcinoma “in situ” – ha spiegato la showgirl -. “Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro” mi dissero. Sono stata operata con l’asportazione di un quadrante al seno di 4 cm. Sono squartata, una mutilazione che mi ha segnata per sempre, che mi ha colpita nella mia femminilità”. Una confessione inaspettata, ma che ha trovato il sostegno di molte donne che sono state colpite dalla stessa, difficile esperienza. Lo sfogo è arrivato dopo il triste ... Leggi su dilei (Di mercoledì 27 gennaio 2021)ha fatto unaai suoi fan, aprendosi come mai aveva fatto. L’opinionista del Grande Fratello Vip nel suo ultimo post suha condiviso un estratto della sua intervista a Panorama, in cui ha parlato per la prima volta della malattia che l’ha colpita. “Nel 2016 ho scoperto di avere un. Un carcinoma “in situ” – ha spiegato la showgirl -. “Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro” mi dissero. Sono stata operata con l’asportazione di un quadrante al seno di 4 cm. Sono squartata, una mutilazione che mi ha segnata per sempre, che mi ha colpita nella mia femminilità”. Unainaspettata, ma che ha trovato il sostegno di molte donne che sono state colpite dalla stessa, difficile esperienza. Lo sfogo è arrivato dopo il triste ...

blogtivvu : Antonella Elia ha avuto un tumore al seno: “Sarò squartata per sempre”, la risposta alle accuse - GossipItalia3 : Antonella Elia e la sua verità sulla malattia: «Non ci sono tumori di seria A e di serie B» #gossipitalianews - whatareu13 : Watch Antonella Elia farlo passare per rosicone in puntata ?? #tzvip - spillopotente : @teaoctober No purtroppo ti spiego come andrà: Tommaso stronzo di merda brutto e cattivo e selettivo ed egocentrico… - ahoy_boy98 : @salvatrash1 Alexa play “che palle la Carlucci con quelle trasmissioni sempre uguali” by Antonella Elia -