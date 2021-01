Tommaso Zorzi sbotta contro Giulia Salemi e tira in ballo anche Monte: “Non mi voleva” (Di martedì 26 gennaio 2021) Serata movimentata nel post puntata al Grande Fratello VIP 5. Il fatto che Giulia Salemi non abbia fatto il nome di Tommaso Zorzi per i candidati alla finale, ha fatto si che si creassero delle nuove dinamiche. E alla fine, Tommaso, dopo aver ascoltato le parole della sua amica ha deciso di spiegare in modo definitivo, quello che forse è il vero motivo per il quale per molto tempo non si sono sentiti e frequentati come prima. A quanto pare, come si evince dal lungo discorso che Tommaso ha fatto a Giulia, Francesco Monte non gradiva la presenza nella vita della Salemi del suo amico. Tommaso lo ha saputo da terze persone e ha preferito quindi prendere altre strade. Non solo. Tommaso ricorda ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 26 gennaio 2021) Serata movimentata nel post puntata al Grande Fratello VIP 5. Il fatto chenon abbia fatto il nome diper i candidati alla finale, ha fatto si che si creassero delle nuove dinamiche. E alla fine,, dopo aver ascoltato le parole della sua amica ha deciso di spiegare in modo definitivo, quello che forse è il vero motivo per il quale per molto tempo non si sono sentiti e frequentati come prima. A quanto pare, come si evince dal lungo discorso cheha fatto a, Francesconon gradiva la presenza nella vita delladel suo amico.lo ha saputo da terze persone e ha preferito quindi prendere altre strade. Non solo.ricorda ...

trash_italiano : Il sottopancia “CECILIA CAPRIOTTI E LA GUERRA CON LA TATA DI TOMMASO ZORZI” ?? #noneladurso - trash_italiano : #GFVIP, Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: 'mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mental… - trash_italiano : Grande Fratello Vip: polemica sul web per una frase molto sospetta della regia su Tommaso Zorzi – VIDEO - Silvia67230752 : RT @Ilovetrashh: Tommaso: “Io non penso di essere così amato e così forte come voi mi fate.” SENTI TOMMASO MARIA ZORZI SONO 137 GIORNI (CR… - pizzaandbeer_ : RT @adorvmine: livello esaurimento: tommaso zorzi #tzvip -