Sky diventa sempre più grande: previsti 125 contenuti in più nel 2021 (Di martedì 26 gennaio 2021) Sky, si sa, non ha bisogna di alcuna presentazione. Tutti noi lo conosciamo e, anche se non abbiamo l'abbonamento alla Pay TV, sappiamo quanti contenuti di qualità riesce regalare ai propri utenti. Talent Show e Reality Show compresi. La piattaforma satellitare ha deciso di partecipare alla sfida globale tra le piattaforme digitali di streaming che trasmettono film e serie tv. Per il nuovo anno, infatti, Sky ha deciso di proporre ben 125 titoli nel 2021 con un +50% sul 2020. L'incremento di programmazione prevede l'inserimento di film e documentari originali. Il confronto tra Sky e le altre Pay TV online Il confronto tra Sky e le altre Pay TV online è doveroso. Soprattutto tra la piattaforma satellitare e Netflix. Quest'ultima, infatti, ha oltre 200 milioni di abbonati e ha promosso ai propri utenti 70 nuovi titoli per questo 2021.

