Sanremo 2021, cachet stratosferico per Amadeus e Fiorello. Bufera per la cifra 'record' che si mettono in tasca (Di martedì 26 gennaio 2021) Manca poco più di un mese all'inizio di Sanremo 2021 che, salvo sorprese, dovrebbe riuscire ad andare in onda nonostante le problematiche legate al coronavirus. In questi giorni la Rai ha comunicato di essere alla ricerca di figuranti e questa decisione ha scatenato la furia del Codacons, che ha bollato la proposta come "una follia e spreco di risorse". Sicuramente i cantanti in gara e gli ospiti annunciati dal direttore artistico Amadeus fanno immaginare che ci si divertirà. Eppure in queste ore è scoppiata una grandissima polemica, che ha travolto il conduttore della kermesse musicale più importante d'Italia e anche il suo amico e collega Fiorello. Le indiscrezioni che circolano su di loro hanno infatti fatto alzare un polverone, con moltissimi utenti che non hanno accettato di buon grado quelle notizie.

