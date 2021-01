Rafael Nadal: “Non sento il bisogno di rendere pubblici i dialoghi con Tennis Australia” (Di martedì 26 gennaio 2021) “Tutti qui stanno cercando di ottenere il massimo risultato possibile nell’ambito delle nostre capacità. Quello che sta succedendo è che alcuni lo fanno pubblicamente, mentre altri lo fanno in modo più privato, senza la necessità di pubblicare tutto ciò che facciamo”. E’ questo il pensiero di Rafael Nadal, espresso durante un’intervista ai sudamericani di Espn, su quanto sta succedendo nei giorni di quarantena che precedono gli Australian Open 2021. In particolare, il fuoriclasse spagnolo ha commentato tra le righe la lunga serie di richieste per migliorare le condizioni dei Tennisti, in particolare di chi ha avuto un contatto con un positivo al Covid-19 ed è costretto a una quarantena più rigida, formulate da Novak Djokovic a Craig Tiley, numero uno di Tennis Australia, e rese ... Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) “Tutti qui stanno cercando di ottenere il massimo risultato possibile nell’ambito delle nostre capacità. Quello che sta succedendo è che alcuni lo fanno pubblicamente, mentre altri lo fanno in modo più privato, senza la necessità di pubblicare tutto ciò che facciamo”. E’ questo il pensiero di, espresso durante un’intervista ai sudamericani di Espn, su quanto sta succedendo nei giorni di quarantena che precedono glin Open 2021. In particolare, il fuoriclasse spagnolo ha commentato tra le righe la lunga serie di richieste per migliorare le condizioni deiti, in particolare di chi ha avuto un contatto con un positivo al Covid-19 ed è costretto a una quarantena più rigida, formulate da Novak Djokovic a Craig Tiley, numero uno di, e rese ...

