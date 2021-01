LyondellBasell e Sinopec finalizzano la joint venture per la produzione di ossido di propilene e stirene monomero in Cina

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 gennaio 2021) ROTTERDAM, Paesi Bassi e BEIJING, 26 gennaio 2021 /PRNewswire/(NYSE: LYB), una delle più grandi aziende al mondo nel settore dei materiali plastici, della chimica e della raffinazione, e la China Petroleum & Chemical Corporation (), uno dei maggiori gruppi di energia e petrolchimica in, hanno annunciato oggi la firma di un accordo per formare una(JV) al 50:50 per ladidi(PO) e(SM) per il mercato interno della. "Dal momento che l'economia dellaè in continua crescita, aumenterà la domanda per l'die di...