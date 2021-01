L'appello di Prodi alla ragione: 'Non possiamo permetterci le elezioni, serve un governo subito' (Di martedì 26 gennaio 2021) L'ex premier Romano Prodi non ha dubbi: "Siamo di fronte a un'emergenza: il Parlamento e le forze politiche devono trovare una soluzione e indicare una strada per il rilancio. subito. L'Italia non può ... Leggi su globalist (Di martedì 26 gennaio 2021) L'ex premier Romanonon ha dubbi: "Siamo di fronte a un'emergenza: il Parlamento e le forze politiche devono trovare una soluzione e indicare una strada per il rilancio.. L'Italia non può ...

Ultime Notizie dalla rete : appello Prodi Appello di Prodi: "Fare presto, crisi è un rischio per l'Europa" Rai News L'appello di Prodi alla ragione: "Non possiamo permetterci le elezioni, serve un governo subito"

"Siamo in uno di quei momenti - precisa - in cui chi governa deve semplificare gli obiettivi e parlare come si parla nelle grandi crisi. Guerra sì o no? Piano Marshall sì o no?" ha detto l'ex premier ...

Live crisi di governo, concluso il Cdm, Conte verso il Quirinale per le dimissioni

Si è appena concluso il Consiglio dei ministri in cui il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato ai ministri l'intenzione di dimettersi. Tra poco il capo del Governo salirà al Colle pe ...

