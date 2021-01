Il Pd attacca Fontana | ' Sulla zona rossa una brutta pagina | nessuna trasparenza sui dati'

EnricaMaina : Lombardia - Fontana attacca, Usuelli espulso (26.01.21) - globalistIT : - cremaonline : #Milano. Calcolo indice Rt, #AttilioFontana difende il proprio operato e attacca il governo, bagarre in aula: ‘bast… - Agenzia_Dire : Il governatore della @RegLombardia @FontanaPres ha aperto la seduta ritornando sulla polemica in merito ai presunt… - 1ettoreb : RT @PieraBelfanti: Zona rossa, il Pd attacca Fontana: 'Attendiamo che si scusi con tutti i lombardi' -

Ultime Notizie dalla rete : attacca Fontana

Gianni Girelli, presidente della Commissione Covid19: "Ha ritenuto più utile arrivare allo scontro, inscenando una polemica con il governo invece che rispondere in modo documentato nel merito".I social media come strumenti di costruzione o distorsione della realtà. Di contro un utente che da follower si trasforma in adepto ...