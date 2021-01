Grave incidente ad Avellino: muore sul colpo una ragazza di 17 anni (Di martedì 26 gennaio 2021) Grave incidente ad Avellino: muore una ragazza di 17 anni. Durante il pomeriggio di oggi, 26 Gennaio 2021, una giovane donna ha perso la vita. Lei era a bordo della sua Smart con un altro passeggero quando è avvenuto uno scontro violentissimo con un auto. La seconda vettura era in sosta ma l’impatto è stato cosi forte da far sbalzare fuori la diciassettenne che è morta sul colpo. Tutti gli aggiornamenti sulla vicenda. >> Strage in Louisiana: una ragazza di 15 anni è stata uccisa durante una diretta Facebook incidente ad Avellino: muore una ragazza Oggi pomeriggio, martedì 26 Gennaio 2021, ad Avellino, per la precisione nel quartiere di San ... Leggi su urbanpost (Di martedì 26 gennaio 2021)adunadi 17. Durante il pomeriggio di oggi, 26 Gennaio 2021, una giovane donna ha perso la vita. Lei era a bordo della sua Smart con un altro passeggero quando è avvenuto uno scontro violentissimo con un auto. La seconda vettura era in sosta ma l’impatto è stato cosi forte da far sbalzare fuori la diciassettenne che è morta sul. Tutti gli aggiornamenti sulla vicenda. >> Strage in Louisiana: unadi 15è stata uccisa durante una diretta FacebookadunaOggi pomeriggio, martedì 26 Gennaio 2021, ad, per la precisione nel quartiere di San ...

