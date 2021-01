**Governo: Conte si dimette e guarda a ter, ma numeri non ci sono** (3) (Di martedì 26 gennaio 2021) (Adnkronos) – A lasciarlo intendere, tra le righe, è il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci, da molti considerato ancor oggi un renziano di ferro nelle file dem. “Non è Conte premier a tutti i costi – dice incalzato dai cronisti – anche se il buonsenso ci guida in quella direzione”. A stretto giro arriva l’affondo di Matteo Renzi, affidato alla sua Enews. “Dopo giorni di fango contro di noi, tutto è più chiaro. Non è Italia Viva ad aver aperto una crisi: è l’Italia che deve affrontare una crisi da far tremare i polsi”. “Conte si è dimesso perché non aveva i numeri – dice ancora – Ora è possibile un governo serio, di legislatura. Noi andremo al Quirinale senza pregiudizi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 26 gennaio 2021) (Adnkronos) – A lasciarlo intendere, tra le righe, è il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci, da molti considerato ancor oggi un renziano di ferro nelle file dem. “Non èpremier a tutti i costi – dice incalzato dai cronisti – anche se il buonsenso ci guida in quella direzione”. A stretto giro arriva l’affondo di Matteo Renzi, affidato alla sua Enews. “Dopo giorni di fango contro di noi, tutto è più chiaro. Non è Italia Viva ad aver aperto una crisi: è l’Italia che deve affrontare una crisi da far tremare i polsi”. “si è dimesso perché non aveva i– dice ancora – Ora è possibile un governo serio, di legislatura. Noi andremo al Quirinale senza pregiudizi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

