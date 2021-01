Coronavirus: 152 positivi e 10 decessi in Abruzzo, scendono i ricoveri (Di martedì 26 gennaio 2021) In Abruzzo si registrano 152 nuovi casi positivi al Covid - 19 nelle ultime ore, su 6977 test eseguiti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 17 nuovi casi dei quali 7 riferiti ai giorni scorsi e ... Leggi su chietitoday (Di martedì 26 gennaio 2021) Insi registrano 152 nuovi casial Covid - 19 nelle ultime ore, su 6977 test eseguiti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 17 nuovi casi dei quali 7 riferiti ai giorni scorsi e ...

