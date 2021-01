Cannavaro non ha dubbi: “Pronto per allenare in Europa. Cassano? Avrebbe vinto 5 Pallone d’Oro se…” (Di martedì 26 gennaio 2021) Ospite della Bobotv, appuntamento ormai fisso sulla piattaforma Twitch Tv con Christian Vieri e altri ex grandi del calcio italiano, Fabio Cannavaro, attuale allenatore del Guangzhou ha parlato della sua esperienza in Cina ma anche di molti altri temi e curiosità legate al passato e al presente.Cannavaro a 360°caption id="attachment 959113" align="alignnone" width="576" Fabio Cannavaro (getty images)/captionSul suo cammino da allenatore in Cina, Cannavaro ha commentato: "14 partite e 11 vittorie, +8 dalla seconda, i playoff e abbiamo perso in finale. In tre anni sono riuscito a cambiare la squadra, da una media di 33 anni a 23. Primo, secondo, primo, secondo, con numeri importanti. Adesso mi sento Pronto per l'Europa, anche se ho un contratto importante con la mia società di due anni, ... Leggi su itasportpress (Di martedì 26 gennaio 2021) Ospite della Bobotv, appuntamento ormai fisso sulla piattaforma Twitch Tv con Christian Vieri e altri ex grandi del calcio italiano, Fabio, attuale allenatore del Guangzhou ha parlato della sua esperienza in Cina ma anche di molti altri temi e curiosità legate al passato e al presente.a 360°caption id="attachment 959113" align="alignnone" width="576" Fabio(getty images)/captionSul suo cammino da allenatore in Cina,ha commentato: "14 partite e 11 vittorie, +8 dalla seconda, i playoff e abbiamo perso in finale. In tre anni sono riuscito a cambiare la squadra, da una media di 33 anni a 23. Primo, secondo, primo, secondo, con numeri importanti. Adesso mi sentoper l', anche se ho un contratto importante con la mia società di due anni, ...

