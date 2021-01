Attacchi a Riad Chi mina la stabilità in Medio Oriente?

Leggi su formiche

(Di martedì 26 gennaio 2021) Poco prima delle una di pomeriggio di martedì 26 gennaio, due pennacchi di fumo hanno segnato il cielo di. Dalla capitale saudita si racconta che due esplosioni hanno attirato l’attenzione delle persone per strada, che hanno alzato gli occhi al cielo e visto le scie in aria. Quasi certamente si è trattato di un’intercettazione di un attacco – con droni? – da parte delle difese aere del regno. D’altronde non sarebbe la prima volta che succede – per esempio, i ribelli yemeniti Houthi hanno provato a colpire con dei droni kamikaze l’Abha International Airport nell’agosto scorso, o ancora il gigantesco attacco aereo (missili e droni) contro due impianti petroliferi a metà settembre 2019. Amateur video purportedly shows #SaudiArabia air defenses target an unidentified aircraft, most probably #Yemen drone, over #Riyadh. Back in 2019 Yemen’s Houthis launched a drone ...