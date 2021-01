Ancora una tragedia in allenamento: in Colombia muore il 17enne Pedraza (Di martedì 26 gennaio 2021) Ancora un incidente in allenamento. Ancora un ciclista morto. E' stata la federazione ciclistica Colombiana ad annunciare la morte di Daniel Pedraza Castillo, giovane talento cresciuto alla scuola di ... Leggi su gazzetta (Di martedì 26 gennaio 2021)un incidente inun ciclista morto. E' stata la federazione ciclisticana ad annunciare la morte di DanielCastillo, giovane talento cresciuto alla scuola di ...

Benji_Mascolo : Oggi Tiziano, per me uno dei più grandi cantanti italiani, ha detto di essersi commosso ascoltando una canzone del… - vladiluxuria : #Biden dichiara che una nazione è più sicura se non discrimina le persone #transgender nell’esercito. L’Italia nega… - fattoquotidiano : Sono passati più di dieci giorni dall’inizio della crisi politica più stupida degli ultimi 180 mila anni. In tanti… - OuTS1De_28 : Non sai il bene che ti voglio io e ancora una volta sei riuscita a farmi piangere tantissimo,non so cosa ho fatto a… - Louissmouth : RT @fuoridallhype_: “Ho capito ancora una volta il bene che mi vuole” Francesco le conferme le ha date fin dai primi istanti e sta contin… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora una Gigante Kronplatz, Roberta Midali ancora una qualifica! Sciare Coronavirus, il bollettino: 242 casi, 33 decessi. Vaccini, la Regione: "Siamo indietro sulla somministrazione" - Tutti gli aggiornamenti

Aggiornamento ore 17.15. Fedriga sui vaccini: "Siamo indietro". Sulla somministrazione dei vaccini «siamo decisamente indietro. Penso ci sia un serio problema dell'Unione europea. Quanto danno stiamo ...

SS300. Sharni Pinfold: ”Non c’è rispetto per le donne. Mi ritiro”

L’australiana che ha corso nel WorldSS300 annuncia il ritiro a causa, a suo dire, del trattamento dispregiativo nei confronti delle donne. Ma è davvero così? Il parere di Letizia Marchetti ...

Aggiornamento ore 17.15. Fedriga sui vaccini: "Siamo indietro". Sulla somministrazione dei vaccini «siamo decisamente indietro. Penso ci sia un serio problema dell'Unione europea. Quanto danno stiamo ...L’australiana che ha corso nel WorldSS300 annuncia il ritiro a causa, a suo dire, del trattamento dispregiativo nei confronti delle donne. Ma è davvero così? Il parere di Letizia Marchetti ...