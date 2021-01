Truffa ed estorsione, tentano di investirlo con l’auto, poi gli spediscono a casa una lingua di animale: ‘Ti ammazziamo’ (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sono quattro le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip di Latina su richiesta della locale Procura. Questa mattina all’alba la Polizia di Stato di Latina, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine Lazio, ha eseguito le ordinanze nei confronti di Marchetto Fabrizio (classe 1973), Marchetto Angelo (classe 1997), Marchetto Luca (classe 1993) e Favero Remo (classe 1978): tutti pregiudicati e a vario titolo indagati per estorsione, lesioni personali e stalking. Le indagini L’attività d’indagine è stata svolta dalla locale Squadra Mobile, coordinata dalla Procura di Latina e trae origine dalla denuncia presentata lo scorso luglio da un uomo di Latina. Quest’ultimo aveva raccontato di essere stato vittima di una aggressione posta in essere dal pluripregiudicato Fabrizio Marchetto e dai suoi due figli, i quali – dopo averlo incontrato all’interno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sono quattro le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip di Latina su richiesta della locale Procura. Questa mattina all’alba la Polizia di Stato di Latina, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine Lazio, ha eseguito le ordinanze nei confronti di Marchetto Fabrizio (classe 1973), Marchetto Angelo (classe 1997), Marchetto Luca (classe 1993) e Favero Remo (classe 1978): tutti pregiudicati e a vario titolo indagati per, lesioni personali e stalking. Le indagini L’attività d’indagine è stata svolta dalla locale Squadra Mobile, coordinata dalla Procura di Latina e trae origine dalla denuncia presentata lo scorso luglio da un uomo di Latina. Quest’ultimo aveva raccontato di essere stato vittima di una aggressione posta in essere dal pluripregiudicato Fabrizio Marchetto e dai suoi due figli, i quali – dopo averlo incontrato all’interno ...

