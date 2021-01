Serie A, Capello: “Mi rivedo in Gasperini, Inter squadra più completa. Pirlo, Milan e Roma-Dzeko, vi dico la mia” (Di lunedì 25 gennaio 2021) "La classifica è giusta per tutto quello che abbiamo visto, per il valore delle squadre, per come si sono confortate".Parola di Fabio Capello. Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico ex Milan, Roma e Juventus, Intervistato ai microfoni di 'TMW Radio': dalla sconfitta patita dagli uomini di Stefano Pioli contro l'Atalanta, alle prestazioni offerte fin qui dalla compagine di Andrea Pirlo. Ma non solo..."Chi ha avuto meno alti e bassi è avanti. Non dimentichiamoci che una parte importante l'ha avuta il Covid, ma è la classifica reale. C'è un'involuzione del sistema di gioco, ci sono squadre che stanno facendo benissimo, come Verona e Atalanta che hanno riportato ad una idea di calcio all'italiana, con marcature a uomo e pressing, che stanno creando problemi anche alle grandi. Copiano Guardiola ma ... Leggi su mediagol (Di lunedì 25 gennaio 2021) "La classifica è giusta per tutto quello che abbiamo visto, per il valore delle squadre, per come si sono confortate".Parola di Fabio. Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico exe Juventus,vistato ai microfoni di 'TMW Radio': dalla sconfitta patita dagli uomini di Stefano Pioli contro l'Atalanta, alle prestazioni offerte fin qui dalla compagine di Andrea. Ma non solo..."Chi ha avuto meno alti e bassi è avanti. Non dimentichiamoci che una parte importante l'ha avuta il Covid, ma è la classifica reale. C'è un'involuzione del sistema di gioco, ci sono squadre che stanno facendo benissimo, come Verona e Atalanta che hanno riportato ad una idea di calcio all'italiana, con marcature a uomo e pressing, che stanno creando problemi anche alle grandi. Copiano Guardiola ma ...

Mediagol : #SerieA, Capello: 'Mi rivedo in Gasperini, #Inter squadra più completa. Pirlo, #Milan e #Roma-Dzeko, vi dico la mia… - MCalcioNews : TMW - Capello: 'Gasperini mi somiglia molto. Su Dzeko e la Roma...' - FcInterNewsit : Capello: 'L'Inter è la squadra più completa e pericolosa. Barella? Tra i migliori della Serie A' - LoreTheGoalie : @alfonso25592 @Edorsi53 @ChelseaFC C'è un aspetto da aggiungere: la maggior parte degli vincenti ex-calciatori ha f… - somecaIlmejesus : @Nascelotti Serie A in mid-late 90's? Capello, Lippi, Spalletti, Ancelotti, Lucescu, Sven, Tabarez, Prandelli etc. -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Capello Serie A, Capello: “Mi rivedo in Gasperini, Inter squadra più completa. Pirlo, Milan e Roma-Dzeko, vi dico la mia” Mediagol.it Mercato Serie B: Danzi e Dionisi all’Ascoli. Tutte le ufficialità – LIVE

CalcioLecce vi aggiornerà di giorno in giorno, di ora in ora, con tutte le ufficialità, in entrata e in uscita, nella sessione invernale di calciomercato, riguardante la Serie B. 25 GENNAIO 2021 17:00 ...

Statistiche inutili ma molto belle sulla diciannovesima giornata di serie A

Nella settimana in cui la Juventus è diventata la prima squadra italiana a vincere un titolo per dieci stagioni di fila (battendo il precedente primato del Milan 1987-1996, nove stagioni) e Insigne ha ...

CalcioLecce vi aggiornerà di giorno in giorno, di ora in ora, con tutte le ufficialità, in entrata e in uscita, nella sessione invernale di calciomercato, riguardante la Serie B. 25 GENNAIO 2021 17:00 ...Nella settimana in cui la Juventus è diventata la prima squadra italiana a vincere un titolo per dieci stagioni di fila (battendo il precedente primato del Milan 1987-1996, nove stagioni) e Insigne ha ...