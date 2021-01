Sci di fondo, cdm: Bulshunov denunciato dopo l’aggressione a Maeki (Di lunedì 25 gennaio 2021) Guai in vista per Aleksandr Bolshunov. Quanto accaduto al termine della staffetta di Coppa del Mondo di fondo a Lathi potrebbe ripercuotersi a livello legale sull’atleta russo che dopo aver tagliato il traguardo ha aggredito Joni Maeki, ritenendolo colpevole di comportamento antisportivo nella volata finale. dopo essere stato squalificato, ora Bolshunov sarebbe oggetto di due distinte denunce presentati da privati alla polizia finlandese. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021) Guai in vista per Aleksandr Bolshunov. Quanto accaduto al termine della staffetta di Coppa del Mondo dia Lathi potrebbe ripercuotersi a livello legale sull’atleta russo cheaver tagliato il traguardo ha aggredito Joni, ritenendolo colpevole di comportamento antisportivo nella volata finale.essere stato squalificato, ora Bolshunov sarebbe oggetto di due distinte denunce presentati da privati alla polizia finlandese. SportFace.

