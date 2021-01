Prada Cup, Luna Rossa defraudata! Ineos era stata penalizzata nelle WS per una manovra simile! (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sono passati due giorni, ma la regata di sabato notte tra Luna Rossa e Ineos Uk sta facendo ancora discutere. Non soltanto dal punto di vista tecnico e spettacolare, visto che abbiamo assistito a un vibrante testa a testa caratterizzato da ben nove cambi al vertice, ma soprattutto per le polemiche che si sono generate dopo il rovente incrocio finale tra le due imbarcazioni. I britannici hanno vinto la gara e hanno conquistato il primo posto nel round robin (con annessa qualificazione diretta alla finale), gli italiani dovranno passare dalla semifinale contro American Magic e la loro protesta è stata rigettata dalla giuria. Ripercorriamo brevemente quanto successo. Luna Rossa è mure a dritta, BRITAnnia è invece mure a sinistra. James Spithill e compagni iniziano a poggiare in pressione ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sono passati due giorni, ma la regata di sabato notte traUk sta facendo ancora discutere. Non soltanto dal punto di vista tecnico e spettacolare, visto che abbiamo assistito a un vibrante testa a testa caratterizzato da ben nove cambi al vertice, ma soprattutto per le polemiche che si sono generate dopo il rovente incrocio finale tra le due imbarcazioni. I britannici hanno vinto la gara e hanno conquistato il primo posto nel round robin (con annessa qualificazione diretta alla finale), gli italiani dovranno passare dalla semifinale contro American Magic e la loro protesta èrigettata dalla giuria. Ripercorriamo brevemente quanto successo.è mure a dritta, BRITAnnia è invece mure a sinistra. James Spithill e compagni iniziano a poggiare in pressione ...

