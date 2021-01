Napoli | calciomercato | la società libera Llorente | lo aspetta l’Udinese

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Fernandoè vicinissimo all’addio alFernandosta per lasciare il, Osimhen è tornato a disposizione di Gattuso, lasciando quindi lo spagnolo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

DiMarzio : #Udinese, arriva #Llorente: accordo con il #Napoli e ok del giocatore - DiMarzio : #Calciomercato | #Milik al #Marsiglia, domani potrebbe essere il giorno della chiusura: accordi sempre più definiti - DiMarzio : #Napoli | Le parole di Giuntoli e le ultime sulla trattativa con l'Olympique Marsiglia per #Milik - calciomercatoit : ?? #SerieA, la classifica senza #Var: la #Juventus avrebbe gli stessi punti dell'#Inter. #Roma fuori dalla… - sportal_it : A Napoli si riflette sul futuro di Gattuso -

E’ stata una settimana pessima quella che si è appena chiusa per Rino Gattuso. Al Napoli è sfuggita la Supercoppa Italiana, con gli azzurri battuti a Reggio Emilia dalla Juventus. In campionato, poi, ...Fernando Llorente è vicinissimo all'addio al Napoli Fernando Llorente sta per lasciare il Napoli, Osimhen è tornato a disposizione di Gattuso, lasciando ...