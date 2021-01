Juventus, i due aspetti con cui Arthur ha conquistato Pirlo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Arthur ha ufficialmente conquistato Pirlo e il centrocampo della Juventus. Tecnica, visione di gioco e fase di non possesso, i bianconeri hanno il loro nuovo metronomo Arthur è pronto a trascinare il centrocampo della Juventus in vista della seconda parte di stagione. Dopo una prima parte di campionato da punto interrogativo, il centrocampista brasiliano sembrerebbe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 25 gennaio 2021)ha ufficialmentee il centrocampo della. Tecnica, visione di gioco e fase di non possesso, i bianconeri hanno il loro nuovo metronomoè pronto a trascinare il centrocampo dellain vista della seconda parte di stagione. Dopo una prima parte di campionato da punto interrogativo, il centrocampista brasiliano sembrerebbe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

