Godzilla vs. Kong, il trailer ufficiale del film di mostri (Di lunedì 25 gennaio 2021) Warner Bros. ha pubblicato online il primo trailer ufficiale del film ' Godzilla vs. Kong ', quarto capitolo del MonsterVerse e sequel di 'Godzilla' , 'Kong: Skull Island' e 'Godzilla II - King of the ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Warner Bros. ha pubblicato online il primodelvs.', quarto capitolo del MonsterVerse e sequel di '' , ': Skull Island' e 'II - King of the ...

shakazamba : Il trailer di Godzilla vs Kong, la sfida tra i megamostri - untizioapiedi : Godzilla che è il cattivo tra lui e King Kong. Sono: contrariato. - infoitcultura : Godzilla vs Kong - Ecco il trailer in italiano - InfoNerd - infoitcultura : Godzilla vs. Kong – il primo spettacolare trailer italiano - infoitcultura : Godzilla vs. Kong: nel nuovo esplosivo trailer ufficiale infuria lo scontro tra titani! -