Gf Vip | spunta l’ultima fiamma di Tommaso Zorzi | la rivelazione di Kevin

Leggi su ck12

(Di lunedì 25 gennaio 2021) A Live – Non è la D’Urso ha parlato, modello e ultimadel grande protagonista del Gf Vip 5, svelando un gossip inaspettato. (screenshot video), protagonista indiscusso dell’attuale edizione del Gf Vip in onda su Canale 5, continua a far parlare anche fuori dalla casa più spiata d’Italia.novità nei suoi confronti arriva da Live – Non è la D’Urso. Durante il talk show condotto da Barbara D’Urso, è infatti intervenuta negli studi di Mediaset lapiù recente del celebre influencer milanese, rivelando scottanti retroscena. Ti potrebbe interessare anche -> GFVip, Stefania Orlando verso l’uscita dalla Casa: il motivo della decisione Le parole di, l’ex di ...