Coppa Italia | ecco il menù dei quarti di finale e i possibili incroci in semifinale

(Di lunedì 25 gennaio 2021) In questa settimana si giocheranno le partite deididella. Le prime a scendere in campo saranno questo martedì le milanesi che alle 20.45. Il derby di Milano sarà trasmesso ...

Inter : ?? | ALLENAMENTO Subito al lavoro verso il #DerbyMilano di Coppa Italia Le foto dell'allenamento ??… - _Carabinieri_ : L’Italia sale sul gradino più alto del podio a Igls (AUT) grazie agli atleti del Centro Sportivo #Carabinieri Car.… - SuperTennisTv : L'Italia ???? di #DavisCup ha un nuovo capitano: @FilippoVolandri prende il posto di Barazzutti! Benvenuto Filo ?? Gr… - secieranedved : @mefisto94_ Scorsa partita di coppa italia Milan Torino, sbaglia ogni decisione possibile e immaginabile, espelle d… - marco50419079 : La designazione di #Valeri per la sfida di Coppa Italia tra Milan e Inter mi lascia al quanto perplesso! @AIA_it… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

(ANSA) – ROMA, 25 GEN – Sono stati designati i giudici di gara delle partite dei quarti di finale della Coppa Italia, in programma da domani a giovedì. Ecco il quadro: Inter-Milan (domani ...L’ex c.t. si sarebbe aspettato almeno una telefonata per sapere del cambio in panchina dopo 20 anni. «Ribadisco la mia disponibilità a collaborare ancora con la Federazione». Il saluto di Fognini ...