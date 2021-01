Controlli anti Covid in esercizi pubblici | 11 sanzioni

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma – 6 le attivita’ di ristorazione multate, tra le quali due trattorie, un kebab e tre bar, nelle ultime due settimane: questi sono i risultati conseguiti dal personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, diretta da Agnese Cedrone, a seguito deieffettuati per la verifica del rispetto della normativa. 30 gli interventi all’interno di locali, avvenuti sia a seguito di segnalazione da parte dei cittadini che durante isulle strade della citta’. Oltre 100 le persone identificate e 31 (trentuno) i giorni di chiusura provvisoria comminati nell’immediato ai titolari delle attivita’ non in regola. In una trattoria, in zona Tormarancia, sono state identificate 29 persone tra cui 23 avventori intenti alla consumazione di alimenti e bevande in violazione alla vigente ...