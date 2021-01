Mancano i vaccini, ma non possiamo arrenderci. La riflessione di Malgieri (Di domenica 24 gennaio 2021) Il Coronavirus batte l’Europa come un vento impetuoso, inarrestabile. Flagella popoli inermi. Spalanca voragini di paura nella quale si spengono le speranze dei più fragili. Come un tornado indomabile sta travolgendo il Pianeta e soprattutto l’Occidente sembra farne le spese. Le paratie alle quali avevamo affidato le nostre pur labili protezioni si stanno rivelando inadeguate dopo essersi proposte come salvifiche. È l’immenso comparto farmaceutico produttore dei vaccini che è franato sotto il peso di incredibili sottovalutazioni che fatichiamo a comprendere. Non azzardiamo ipotesi, ma la retromarcia nella fornitura delle dosi da parte di Pfizer, AstraZeneca e probabilmente altre industrie ha qualcosa di inspiegabile. Le ragioni addotte sono risibili e non giustificano i tagli alle forniture pattuite e si fa strada nei cittadini il sospetto che fin dall’inizio, quando ... Leggi su formiche (Di domenica 24 gennaio 2021) Il Coronavirus batte l’Europa come un vento impetuoso, inarrestabile. Flagella popoli inermi. Spalanca voragini di paura nella quale si spengono le speranze dei più fragili. Come un tornado indomabile sta travolgendo il Pianeta e soprattutto l’Occidente sembra farne le spese. Le paratie alle quali avevamo affidato le nostre pur labili protezioni si stanno rivelando inadeguate dopo essersi proposte come salvifiche. È l’immenso comparto farmaceutico produttore deiche è franato sotto il peso di incredibili sottovalutazioni che fatichiamo a comprendere. Non azzardiamo ipotesi, ma la retromarcia nella fornitura delle dosi da parte di Pfizer, AstraZeneca e probabilmente altre industrie ha qualcosa di inspiegabile. Le ragioni addotte sono risibili e non giustificano i tagli alle forniture pattuite e si fa strada nei cittadini il sospetto che fin dall’inizio, quando ...

