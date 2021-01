L’ombelico del borgo (Di domenica 24 gennaio 2021) Questo articolo è pubblicato sul numero 4 di Vanity Fair in edicola fino al 26 gennaio 2021 Siamo abituati a pensare all’Italia come a un Paese diviso tra Nord e Sud, ma c’e? un’altra linea geografica altrettanto importante, che i demografi tracciano cosi?: l’Italia della polpa e dell’osso. La polpa sono le citta? e le coste, e? quella che abbiamo addentato durante la crescita economica, dove oggi vivono i due terzi degli italiani. L’osso sono le aree interne di montagna e alta collina, Alpi e Appennini che nel Novecento si sono invece svuotati. L’abbandono del territorio non e? solo un disastro economico, e? anche un problema ecologico: una casa non presidiata tende a cadere a pezzi. Leggi su vanityfair (Di domenica 24 gennaio 2021) Questo articolo è pubblicato sul numero 4 di Vanity Fair in edicola fino al 26 gennaio 2021 Siamo abituati a pensare all’Italia come a un Paese diviso tra Nord e Sud, ma c’e? un’altra linea geografica altrettanto importante, che i demografi tracciano cosi?: l’Italia della polpa e dell’osso. La polpa sono le citta? e le coste, e? quella che abbiamo addentato durante la crescita economica, dove oggi vivono i due terzi degli italiani. L’osso sono le aree interne di montagna e alta collina, Alpi e Appennini che nel Novecento si sono invece svuotati. L’abbandono del territorio non e? solo un disastro economico, e? anche un problema ecologico: una casa non presidiata tende a cadere a pezzi.

