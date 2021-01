LIVE Sci di fondo, Staffette Lahti in DIRETTA: comincia la gara maschile (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.45 Rottura di bastone anche per lo svedese Sandstroem. Molto sportivo il tecnico americano che gli passa il nuovo attrezzo. 10.43 Lo svizzero Baumann in testa a dettare il passo. 10.41 Incredibile! Chervotkin rompe il bastone subito dopo la partenza. Avvio in salita per la Russia. 10.40 SI PARTE! 10.39 I primi frazionisti si sono già messi in fila, pronti per la partenza. 10.34 La Norvegia potrà schierare i primi quattro atleti della skiathlon di ieri: Emil Iversen, Sjur Roethe, Paal Golberg e Simen Hegstad Krueger. Nonostante l’assenza di Klaebo, il piatto è ricco. Russia forte della presenza del vincitore del Tour de Ski: Alexander Bolshunov. Il fuoriclasse russo vuole riscattare la quinta posizione di ieri, dopo la caduta che l’ha messi fuori causa per la vittoria. 10.30 Nel settore ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.45 Rottura di bastone anche per lo svedese Sandstroem. Molto sportivo il tecnico americano che gli passa il nuovo attrezzo. 10.43 Lo svizzero Baumann in testa a dettare il passo. 10.41 Incredibile! Chervotkin rompe il bastone subito dopo la partenza. Avvio in salita per la Russia. 10.40 SI PARTE! 10.39 I primi frazionisti si sono già messi in fila, pronti per la partenza. 10.34 La Norvegia potrà schierare i primi quattro atleti della skiathlon di ieri: Emil Iversen, Sjur Roethe, Paal Golberg e Simen Hegstad Krueger. Nonostante l’assenza di Klaebo, il piatto è ricco. Russia forte della presenza del vincitore del Tour de Ski: Alexander Bolshunov. Il fuoriclasse russo vuole riscattare la quinta posizione di ieri, dopo la caduta che l’ha messi fuori causa per la vittoria. 10.30 Nel settore ...

