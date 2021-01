Liga 2020 2021 | Barcellona ok | 2-0 all’Elche

Leggi su sportface

(Di domenica 24 gennaio 2021) Ilvince ancora in campionato e dimostra come il passo falso in Supercoppa non sia stato altro che un incidente di percorso. All’Estadio Manuel Martínez Valero la squadra di Koeman vince 2-0 e batte l’Elche grazie alle reti decisiva di de Jong e Puig. L’ex Ajax sblocca il risultato al 39? con un tocco a porta sguarnita dopo un cross dalla sinistra di Jordi Alba. La reazione dell’Elche non c’è e ilpuò gestire la vittoria fino al 2-0 siglato da Puig all’89’: assist sempre di de Jong e gol del classe 1999, subentrato all’87’ a Pedri. SportFace.