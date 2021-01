**Governo: Meloni, 'bugie da maggioranza, elezioni via maestra'** (Di domenica 24 gennaio 2021) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "M5S, Pd e Iv sono talmente spaventati dal rischio di perdere la poltrona che non smettono di raccontare bugie e accampare scuse di ogni tipo pur di non andare ad elezioni. Oggi Di Maio dice che se dovesse iniziare la campagna elettorale l'Italia perderebbe il Recovery e non potrebbe fare i ricorsi contro le case farmaceutiche per i vaccini. Gli fa eco la Bellanova, secondo la quale andare al voto vorrebbe dire rinunciare ai soldi europei e 'saltare tutti gli appuntamenti in Europa'. Sono menzogne colossali: in tutte le altre Nazioni europee le elezioni si svolgono regolarmente e nessuno pensa di sospendere la democrazia". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. "Basti pensare -aggiunge- che oggi si sta votando in Portogallo e che a marzo andranno al voto anche l'Olanda e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "M5S, Pd e Iv sono talmente spaventati dal rischio di perdere la poltrona che non smettono di raccontaree accampare scuse di ogni tipo pur di non andare ad. Oggi Di Maio dice che se dovesse iniziare la campagna elettorale l'Italia perderebbe il Recovery e non potrebbe fare i ricorsi contro le case farmaceutiche per i vaccini. Gli fa eco la Bellanova, secondo la quale andare al voto vorrebbe dire rinunciare ai soldi europei e 'saltare tutti gli appuntamenti in Europa'. Sono menzogne colossali: in tutte le altre Nazioni europee lesi svolgono regolarmente e nessuno pensa di sospendere la democrazia". Lo afferma Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia. "Basti pensare -aggiunge- che oggi si sta votando in Portogallo e che a marzo andranno al voto anche l'Olanda e ...

