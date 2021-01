Deshaun Watson ai New York Jets? (Di domenica 24 gennaio 2021) Deshaun Watson, quarterback degli Houston Texans, gradirebbe la destinazione New York Jets qualora i Texans decidessero di lasciarlo andare via. Deshaun Watson, due destinazioni preferite Secondo Armando Salguero del Miami Herald, i Jets sono la destinazione più gradita al quarterback, grazie anche al loro attuale capo allenatore, Robert Saleh. Pare infatti che Deshaun Watson avrebbe gradito l’arrivo di Saleh anche a Houston, considerando che attualmente il team non ha ancora trovato un head coach. Sempre secondo il quotidiano della Florida, un’altra destinazione voluta dal quarterback è proprio Miami, dove potrebbe unirsi al fianco dei Dolphins. La cosa che avrebbe infastidito Deshaun ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 gennaio 2021), quarterback degli Houston Texans, gradirebbe la destinazione Newqualora i Texans decidessero di lasciarlo andare via., due destinazioni preferite Secondo Armando Salguero del Miami Herald, isono la destinazione più gradita al quarterback, grazie anche al loro attuale capo allenatore, Robert Saleh. Pare infatti cheavrebbe gradito l’arrivo di Saleh anche a Houston, considerando che attualmente il team non ha ancora trovato un head coach. Sempre secondo il quotidiano della Florida, un’altra destinazione voluta dal quarterback è proprio Miami, dove potrebbe unirsi al fianco dei Dolphins. La cosa che avrebbe infastidito...

torrisone : @ninersmessimale @gioganci @Angyair @SickBoy1987 @stesco74 @MaxZanone Il mio piano era: Deshaun Watson ai Jets. D… - SportStorie : Cioé fatemi capire: Deshaun Watson vuole levarsi di torno da Houston, lamentandosi della dirigenza poco competente,… - bball_evo : NFL ?? - A Houston non c'è pace, dopo James Harden anche DeShaun Watson in partenza? Qui l'analisi della situazione… - Mazziisback : RT @OutOfBounds_TCE: i Colts hanno 65+ mil. di cap space in avanzo, terzi nella lega dietro solamente a Jets e Jaguars. Gli scambi intra-di… - OutOfBounds_TCE : i Colts hanno 65+ mil. di cap space in avanzo, terzi nella lega dietro solamente a Jets e Jaguars. Gli scambi intra… -

