Belén Rodrìguez è in dolce attesa? Spunta la prova (Di domenica 24 gennaio 2021) Continuano i gossip su Belén Rodrìguez che dopo aver rivelato la sua storia d'amore con Antonino Spinalbese nonostante i tempi, per alcuni, siano stati affrettati, oggi potrebbe essere in dolce attesa dell'hair stylist. Dubbi, incertezze e tanti rumors sulla vicenda ma a quanto pare la notizia, per ora non confermata ma neanche smentita dai diretti interessati, allerta l'attenzione della cronaca rosa. I più attenti non mancano di sbirciare il profilo Instagram della showgirl argentina che non si risparmia nel condividere storie ma anche post della sua vita quotidiana dove appare con il figlio Santiago e anche con il suo amore Antonino. L'ex hair stylist pare abbia lasciato il lavoro proprio per Belén e per seguire la sua passione per la fotografia, c'è chi sostiene che quando il giovane ha salutato ...

