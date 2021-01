Sofia Goggia inarrestabile: bis a Crans Montana, quarto successo di fila in discesa (Di sabato 23 gennaio 2021) La vittoria di Sofia Goggia verrà ricordato come uno dei momenti più importanti della storia dello sci alpino italiano. La 28enne di Astino ha infatti conquistato la seconda discesa libera di Crans Montana consegnando alla nazionale femminile il centesimo successo in Coppa del Mondo. Alla quarta affermazione consecutiva nella disciplina regina, la finanziera orobica si è adattata al meglio al cambio di percorso, riuscendo a pennellare le prime curve cancellate nella giornata inaugurale a causa del vento. Determinata a rafforzare il proprio pettorale rosso di leader della classifica, la campionessa olimpica è riuscita a mantenere sempre alta la velocità, commettendo un’imperfezione soltanto sul salto finale. Seconda piazza per la padrona di casa Lara Gut Behrami che, nonostante un ... Leggi su bergamonews (Di sabato 23 gennaio 2021) La vittoria diverrà ricordato come uno dei momenti più importanti della storia dello sci alpino italiano. La 28enne di Astino ha infatti conquistato la secondalibera diconsegnando alla nazionale femminile il centesimoin Coppa del Mondo. Alla quarta affermazione consecutiva nella disciplina regina, la finanziera orobica si è adattata al meglio al cambio di percorso, riuscendo a pennellare le prime curve cancellate nella giornata inaugurale a causa del vento. Determinata a rafforzare il proprio pettorale rosso di leader della classifica, la campionessa olimpica è riuscita a mantenere sempre alta la velocità, commettendo un’imperfezione soltanto sul salto finale. Seconda piazza per la padrona di casa Lara Gut Behrami che, nonostante un ...

