Prada Cup 2021 | risultati e classifica | Ineos vince il round robin | Luna Rossa in semifinale

(Di sabato 23 gennaio 2021) LaCupdi vela si è aperta in maniera completamente inattesa. A dicembre, nel corso delle World Series, i britannici diTeam UK erano apparsi in grandissima difficoltà, di sicuro non al livello né diné di American Magic. In poche settimane tutto è cambiato: il colosso d’Oltremanica, che ha investito oltre 120 milioni di euro nel progetto Coppa America, ha rapidamente colmato il gap e si ritrova addirittura al comando delladopo la prima giornata. Ben Ainslie non ha lasciato scampo in partenza né agli americani né agli italiani. Ha acquisito subito un vantaggio che ha poi gestito con grande sagacia. La regata al cospetto degli statunitensi si è rivelata un autentico dominio, culminato con un gap all’arrivo di quasi un minuto e mezzo! Più ...