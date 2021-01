Kung Fu Panda 3 e l' easter egg di Shrek | lo avete notato?

(Di sabato 23 gennaio 2021) InFu3 è presente unegg che in realtà è un riferimento diretto ad una celeberrima scena cone Donkey. Durante la celebre sequenza in cui Po e suo padre intraprendono il loro viaggio al fine di dirigersi verso il villaggio segreto deipresente inFu3 è perfettamente visibile un riferimento diretto ad un altro film d'animazione: si tratta di, lo? I due personaggi passano accanto a due grandi pietre, inclinate e visibili verso la destra dello schermo:e Donkey passano accanto alle stesse pietre mentre si dirigono verso il castello di Fiona. Po è l'eroe del film che in questo film appare più serio e riflessivo, egli dovrà riuscire a ...

In Kung Fu Panda 3 è presente un easter egg che in realtà è un riferimento diretto ad una celeberrima scena con Shrek e Donkey. Durante la celebre sequenza in cui Po e suo padre intraprendono il loro ...Kung Fu Panda 3 in onda dalle 21.20 di oggi, 23 gennaio, su Italia 1. Il film d'animazione è stato realizzato dalla DreamWorks.