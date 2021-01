Covid in Toscana, 520 nuovi contagi: superati i 130.000 dall'inizio della pandemia (Di sabato 23 gennaio 2021) Casi in leggera risalita. Il bollettino registra anche altri 21 decessi che portano il totale a 4.089. Calano i ricoverati Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 23 gennaio 2021) Casi in leggera risalita. Il bollettino registra anche altri 21 decessi che portano il totale a 4.089. Calano i ricoverati

DarioNardella : Dalla trasformazione dell’ex caserma #LupiDiToscana nasce il nuovo quartiere post Covid di #Firenze. Sostenibile, v… - opentoscana : Dal 14 gennaio è attivo il bando Giovanisì - Regione Toscana per richiedere un contributo straordinario alle person… - Comune_Pistoia : RT @ReteUrp: #Coronavirus, in @regionetoscana per andare nelle seconde case rimane l’obbligo di avere il medico in loco. - agenziaimpress : #Coronavirus. Nuove assunzioni per campagna anti Covid nell’Asl Toscana Sud, si cercano 200 tra medici, infermieri… - intoscana : RT @ReteUrp: #Coronavirus, in @regionetoscana per andare nelle seconde case rimane l’obbligo di avere il medico in loco. -