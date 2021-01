Caso Hakimi: ecco cosa è successo tra Real e Inter (Di sabato 23 gennaio 2021) All’Interno di una clamorosa e complicata crisi economica e finanziaria della famiglia Zhang, in casa Inter si pensa alla sfida con l’Udinese. I nerazzurri dovranno continuare a essere compatti nel gruppo squadra e puntare a quell’obiettivo agognato da Conte: il tricolore. Restano però diverse problematiche societarie che vedono ritardi nei pagamenti non solo degli stipendi dei calciatori, ma anche di trasferimenti. L’ultima notizia è riportata dal Corriere dello Sport e parla di un ritardo nel pagamento della prima rata per Achraf Hakimi, con un Real abbastanza infastidito e che vorrebbe garanzie. ecco cosa è accaduto. L’affaire Hakimi Achraf Hakimi, protagonista in positivo di questo straordinario momento in casa nerazzurra, è adesso al centro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 23 gennaio 2021) All’no di una clamorosa e complicata crisi economica e finanziaria della famiglia Zhang, in casasi pensa alla sfida con l’Udinese. I nerazzurri dovranno continuare a essere compatti nel gruppo squadra e puntare a quell’obiettivo agognato da Conte: il tricolore. Restano però diverse problematiche societarie che vedono ritardi nei pagamenti non solo degli stipendi dei calciatori, ma anche di trasferimenti. L’ultima notizia è riportata dal Corriere dello Sport e parla di un ritardo nel pagamento della prima rata per Achraf, con unabbastanza infastidito e che vorrebbe garanzie.è accaduto. L’affaireAchraf, protagonista in positivo di questo straordinario momento in casa nerazzurra, è adesso al centro ...

Gazzetta_it : Inter, caso #Hakimi? Non esiste - MatteoDentini : RT @fcin1908it: MARCA - Non esiste alcun caso #Hakimi. Fonti del Real Madrid confermano che c'è un accordo già raggiunto settimane fa per i… - SBertagna : RT @fcin1908it: MARCA - Non esiste alcun caso #Hakimi. Fonti del Real Madrid confermano che c'è un accordo già raggiunto settimane fa per i… - battito_inter : RT @fcin1908it: MARCA - Non esiste alcun caso #Hakimi. Fonti del Real Madrid confermano che c'è un accordo già raggiunto settimane fa per i… - GianlucaSgaram1 : RT @fcin1908it: MARCA - Non esiste alcun caso #Hakimi. Fonti del Real Madrid confermano che c'è un accordo già raggiunto settimane fa per i… -