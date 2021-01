Bridgerton 2 | arriva la conferma ufficiale

Leggi su solodonna

(Di sabato 23 gennaio 2021)2 ci sarà e le riprese inizieranno in primavera; i fan non stavano più nella pelle per l’attesa notizia. Mentre i libri di Julia Quinn diventano sempre più ricercati, Netflix ha ufficializzato la seconda stagione diche sarà incentrata su Anthony, il fratello maggiore in cerca di moglie. Il mondo del web è ricco di tranelli e fake news, alcune delle quali sono troppo dure da digerire per Articolo completo: dal blog SoloDonna