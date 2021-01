Barbara d’Urso prende in giro i Paparazzi (Di sabato 23 gennaio 2021) Barbara d’Urso, dagli studi di Pomeriggio 5, è tornata a parlare della sua vita privata: senza entrare nel merito dell’argomento, ha voluto mandare un chiaro messaggio ai Paparazzi e a quanti stanno ancora aspettando di scoprire chi è, se esiste, l’uomo segreto che fa coppia con la conduttrice di Canale 5. Questa settimana a Pomeriggio 5 si è spesso parlato di foto esclusive di personaggi famosi e meno Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 23 gennaio 2021), dagli studi di Pomeriggio 5, è tornata a parlare della sua vita privata: senza entrare nel merito dell’argomento, ha voluto mandare un chiaro messaggio aie a quanti stanno ancora aspettando di scoprire chi è, se esiste, l’uomo segreto che fa coppia con la conduttrice di Canale 5. Questa settimana a Pomeriggio 5 si è spesso parlato di foto esclusive di personaggi famosi e meno Articolo completo: dal blog SoloDonna

trash_italiano : #GFVIP, a sorpresa Venerdì entrerà un’ultima concorrente: Alda D'Eusanio - Bice967 : RT @doctor_milano: Li avrà pure fatti pro bono ma per me gli #spotvaccini di #tornatore sono di uno stucchevole e di un irreale che al conf… - ChiaroLeo : LO HA FATTO, ALLA D'URSO, CHE DAL 2008, NON DA REPLICA, XPLAGIO ANTICRISTO X ??????COL??NEGATO, UN CARISMA DEL????????A… - CarloAsnaghi : RT @doctor_milano: Li avrà pure fatti pro bono ma per me gli #spotvaccini di #tornatore sono di uno stucchevole e di un irreale che al conf… - teocorbe : RT @doctor_milano: Li avrà pure fatti pro bono ma per me gli #spotvaccini di #tornatore sono di uno stucchevole e di un irreale che al conf… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» Il Messaggero