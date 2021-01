Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 22 gennaio 2021 (Di sabato 23 gennaio 2021) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 22 gennaio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 lo show La musica che gira intorno ha avuto 3796 spettatori (16.83%); su Canale5 il film 10 giorni senza mamma ha avuto 3441 spettatori (14.48%). Il programma Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha ottenuto 1237 spettatori (5.92%); su Rai2 la serie tv The Good Doctor 1647 spettatori (6.01%), poi la serie The Resident 1189 (4.83%); il programma Titolo V su Rai3 ne ha conquistati 574 (2.52%). Su Rete4 la puntata di Quarto Grado ha totalizzato 1585 spettatori (8.03%) e su La7 il programma Propaganda Live ne ha avuti 1223 (6.27%). ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 23 gennaio 2021)tv: idei programmi più visti di22, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo show La musica che gira intorno ha avuto 3796 spettatori (16.83%); su Canale5 il film 10 giorni senza mamma ha avuto 3441 spettatori (14.48%). Il programma Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha ottenuto 1237 spettatori (5.92%); su Rai2 la serie tv The Good Doctor 1647 spettatori (6.01%), poi la serie The Resident 1189 (4.83%); il programma Titolo V su Rai3 ne ha conquistati 574 (2.52%). Su Rete4 la puntata di Quarto Grado ha totalizzato 1585 spettatori (8.03%) e su La7 il programma Propaganda Live ne ha avuti 1223 (6.27%). ...

dagoneye : RT @copernicani: Trasparenza dell’informazione televisiva e radiofonica: dati #AGCOM aperti su presenza dei politici in radio e tv dopo soc… - francescogrig : RT @copernicani: Trasparenza dell’informazione televisiva e radiofonica: dati #AGCOM aperti su presenza dei politici in radio e tv dopo soc… - infoitcultura : Ascolti tv 22 gennaio: share di ieri sera-Tutti i dati Auditel - MAM-e - carloalberto : RT @copernicani: Trasparenza dell’informazione televisiva e radiofonica: dati #AGCOM aperti su presenza dei politici in radio e tv dopo soc… - giulicast : RT @copernicani: Trasparenza dell’informazione televisiva e radiofonica: dati #AGCOM aperti su presenza dei politici in radio e tv dopo soc… -