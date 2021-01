Ufficiale | Saponjic va in prestito al Cadice

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Ivan Šaponji? lascia l’Atlético Madrid e continuerà la seconda parte di stagione al. L’attaccante serbo, 23 anni, non ha praticamente trovato spazio in questa stagione e si trasferisce in Andalusia insecco fino al termine della stagione per giocare con continuità. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ca?diz Club de Fu?tbol (@cadizclubdefutbol) Foto: twitter atletico madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.