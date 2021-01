UFC 257 – Anteprima – Dustin Poirier Vs Conor McGregor 2

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 22 gennaio 2021) UFC 257 è finalmente arrivata. L’attesa è finita,(22-4) ritorna dopo quasi un anno nell’ottagono, in un rematch contro(26-6) che deciderà il futuro del ranking dei pesi leggeri. Come se già non bastasse, sempre nei leggeri, nel co main event Dan Hooker (20-9) darà il benvenuto in UFC all’ex campione Bellator Michael Chandler (21-5). L’evento si svolgerà nel magnifico Etihad Stadium di Abu Dhabi sulla ormai mitica Fight Island e la sua main card sarà in diretta su DAZN e UFC Fight Pass a partire dalle ore 4.00 di Domenica 24 Gennaio. Mettendo provvisoriamente da parte gli straordinari main e co main, gli atleti che sicuramente parteciperanno a rendere UFC 257 ancora più speciale, saranno la brasiliana Amanda Ribas (10-1), il marocchino Ottman Azaitar (13-0) e lo statunitense Brad ...